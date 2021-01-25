В Самаре пневматическую винтовку украли прямо из магазина

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Лицо преступника было скрыто за медицинской маской.

Днем 21 января в Самаре неизвестный украл пневматическую винтовку прямо из магазина в ТЦ «Вертикаль». Владельцы торговой точки уже заявили в полицию, проводится проверка.

- Покупатель попросил посмотреть пневматическую винтовку RAR VL12-IBON 5,5 стоимостью около 40 тысяч рублей. Едва продавец на минуту отвлекся, парень бросился наутек, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. - Догнать его не удалось.

Заявление в полицию владельцы магазина написали в тот же день. Уголовное дело пока не возбуждено, полиция проводит проверку.

Силовики уже изучили записи с камер видеонаблюдения. На них «засветился» парень среднего роста, лет 30 на вид, его лицо было скрыто медицинской маской. Для чего ему винтовка, пока не ясно. Силовики пытаются найти ее раньше, чем она "всплывет при расследовании какого-нибудь нарушения или преступления, пишет КП-Самара.