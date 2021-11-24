В Самаре осудили браконьеров, застреливших лебедей

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В Самаре вынесли приговор двум мужчинам, которые 12 апреля 2021 года охотились на лебедей. Дикие птицы занесены в Красную книгу.

По материалам дела, мужчины незаконно застрелили четырех лебедей на озере «Частые Пади» недалеко от села Смышляевка. После чего было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная охота в отношении птиц и зверей, добыча которых полностью запрещена;".

Мировой судья Волжского судебного района Самарской области вынес приговор. Теперь мужчинам предстоит ходить на исправительные работы в течение шести месяцев и выплачивать 5% от заработной платы в доход государства. Также у них конфисковали два ружья, пишет ГТРК Самара.