В Самаре окончено расследование уголовного дела о хищении денег с банковской карты

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В полицию в Самаре обратился местный житель 1969 года рождения, который сообщил, что с его кредитной карты списаны денежные средства в размере более 78 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что не пользовался кредиткой с 2018 года.

В ходе работы полицейские установили обстоятельства списания денежных средств. Деньги снимали на протяжении нескольких дней, используя банкомат, расположенный в Советском районе. Также картой расплачивались в разных магазинах Промышленного района.

Сотрудники уголовного розыска установили личность женщины, обналичившей счет - 42-летней сожительницы потерпевшего. Женщина ушла из дома в неизвестном направлении, оставив записку с признанием в хищении денег.

Оперативники установили местонахождение подозреваемой и задержали ее на территории областного центра и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса она призналась, что похитила кредитную карточку из тумбочки. Денежные средства женщина потратила на покупку продуктов и оплату аренды квартиры сына.

Материалы переданы в Промышленный районный суд для рассмотрения по существу. Причиненный материальный ущерб обвиняемая частично возместила.