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В Самаре мигранты с ножами напали на депутата райсовета

21 января 2025 13:33
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В Самаре мигранты с ножами напали на депутата райсовета

Конфликт с участием не менее десятка иностранцев произошел в общежитии на Заводском шоссе.

О ЧП написал в своем телеграм-канале депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев со слов депутата Кировского райсовета Самары Сергея Турусина, пишет Обоз.инфо. Накануне вечером Турусину позвонила знакомая, проживающая в общежитии на Заводском шоссе, 66. Она стала свидетельницей избиения тремя мигрантами в холле общежития местного мужчины и вызвала «скорую помощь». Врачи «скорой», в свою очередь, вызвали полицию.

«Приехавшая полиция посоветовала девушке уехать, чтобы избежать мести от разгоряченных алкоголем земляков дебоширов, которых, как сообщают свидетели, по непонятным причинам НЕ ЗАДЕРЖАЛИ», — пишет Михаил Матвеев.

В разгар этого конфликта девушка и позвонила своему знакомому Сергею Турусину и попросила сопроводить ее к подруге. Ее отъезд не понравился мигрантам: они обступили машину мундепа и стали бить в ней стекла, а также тыкать внутрь ножами. Турусину пришлось открыть стрельбу из травматического пистолета через разбитое стекло.

Снова пришлось вызывать полицию, сотрудникам МВД противостояло порядка 10 южан, которые, не стесняясь, угрожали свидетельнице и депутату Турусину. Пост сопровождает видео, на котором дебоширы с нецензурной бранью накидываются на свидетельницу и ее спутника в присутствии полицейских.

Возбуждено ли уголовное дело – пока неизвестно. Но, по данным депутата Госдумы, на место выезжали и сотрудники СКР, поэтому есть надежда, что «Александр Иванович Бастрыкин не даст спустить его на тормозах».

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