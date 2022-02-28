Я нашел ошибку
Главные новости:
5 марта 2022 года исполняется 80 лет симфонии Дмитрия Шостаковича.
5 марта 2022 года исполняется 80 лет симфонии Дмитрия Шостаковича
Школьники Самарской области разрабатывают социально значимые мобильные приложения
Школьники Самарской области разрабатывают социально значимые мобильные приложения
Китай не поддержал отключение России от SWIFT
Китай не поддержал отключение России от SWIFT
В Самаре ищут женщину, которая обманывает пенсионеров
В Самаре ищут женщину, которая обманывает пенсионеров
Самарские лидеры и активисты российских НКО подписали открытое письмо в поддержку Президента РФ
Самарские лидеры и активисты российских НКО подписали открытое письмо в поддержку Президента РФ
Названо время переговоров России и Украины
Названо время переговоров России и Украины
Жильцы дома в Самаре помешали предпринимателю сделать из квартиры магазин
Жильцы дома в Самаре помешали предпринимателю сделать из квартиры магазин
В Самарской области зафиксировали температурный рекорд
В Самарской области зафиксировали температурный рекорд
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.55
-3.38
EUR 93.6
-4.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Чапаевске стартовал второй этап муниципального проекта «Движение – жизнь!»
Росгвардейцы организовали флешмоб для пассажиров железнодорожного вокзала Самары
Самарские студентки поборются за титул «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре ищут женщину, которая обманывает пенсионеров

28 февраля 2022 12:23
98
В Самаре ищут женщину, которая обманывает пенсионеров

В полицию в Самаре обратился 81-летний местный житель, сообщив, что у него из квартиры похищены 7 тысяч рублей женщиной, с которой он познакомился случайно на улице, и подробно рассказал о произошедшем.

Пенсионер шел домой и нес в руках тяжелую сумку, к нему подошла незнакомая женщина, предложила свою помощь и проводила до дома. Мужчина пригласил незнакомку к себе в гости, а спустя некоторое время после ее ухода он обнаружил пропажу денежных средств. На следующий день пенсионер обратился за помощью в полицию.

В ходе работы полицейские изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в домофоне, на которые попала злоумышленница. Оперативники узнали ранее неоднократно судимую за совершение краж у пенсионеров жительницу областного центра 1964 года рождения.

По данным полицейских, женщина может быть причастна к серии имущественных преступлений. Собраны доказательства, свидетельствующие о том, что разыскиваемая в прошлом году подобным образом совершила кражу у жительницы Советского района 1951 года рождения.  Предложив свою помощь на улице, она незаметно похитила из сумки потерпевшей кошелек с 40000 рублей.

Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий по установлению местонахождения подозреваемой.

Приметы: славянская внешность, 55-60 лет, рост 165-170 см., плотного телосложения.

Может быть одета: в куртку синего цвета длиной ниже колена, шапку вязаную светлого цвета.

Сотрудники полиции убедительно просят всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, а также тех, кто пострадал от ее действий, обращаться по телефонам: 8 (846) 373-76-40,8-964-992-39-00 или 112. Кроме того, с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет связаться "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Сбербанк: все платежные сервисы работают в штатном режиме
27 февраля 2022  11:03
Сбербанк: все платежные сервисы работают в штатном режиме
646
«Мы своих не бросаем!» - Дмитрий Азаров пообщался с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР
27 февраля 2022  09:45
«Мы своих не бросаем!» - Дмитрий Азаров пообщался с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР
1263
Госуслуги и «Вконтакте» доступны при нулевом балансе
25 февраля 2022  13:58
Госуслуги и «Вконтакте» доступны при нулевом балансе
871
Еще 4 218 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 февраля 2022  13:35
Еще 4 218 жителей Самарской области заболели коронавирусом
884
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 25 февраля обратился к жителям региона
25 февраля 2022  09:19
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 25 февраля обратился к жителям региона
768
Весь список