В Самаре ищут женщину, которая обманывает пенсионеров

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В полицию в Самаре обратился 81-летний местный житель, сообщив, что у него из квартиры похищены 7 тысяч рублей женщиной, с которой он познакомился случайно на улице, и подробно рассказал о произошедшем.

Пенсионер шел домой и нес в руках тяжелую сумку, к нему подошла незнакомая женщина, предложила свою помощь и проводила до дома. Мужчина пригласил незнакомку к себе в гости, а спустя некоторое время после ее ухода он обнаружил пропажу денежных средств. На следующий день пенсионер обратился за помощью в полицию.

В ходе работы полицейские изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в домофоне, на которые попала злоумышленница. Оперативники узнали ранее неоднократно судимую за совершение краж у пенсионеров жительницу областного центра 1964 года рождения.

По данным полицейских, женщина может быть причастна к серии имущественных преступлений. Собраны доказательства, свидетельствующие о том, что разыскиваемая в прошлом году подобным образом совершила кражу у жительницы Советского района 1951 года рождения. Предложив свою помощь на улице, она незаметно похитила из сумки потерпевшей кошелек с 40000 рублей.

Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий по установлению местонахождения подозреваемой.

Приметы: славянская внешность, 55-60 лет, рост 165-170 см., плотного телосложения.

Может быть одета: в куртку синего цвета длиной ниже колена, шапку вязаную светлого цвета.

Сотрудники полиции убедительно просят всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, а также тех, кто пострадал от ее действий, обращаться по телефонам: 8 (846) 373-76-40,8-964-992-39-00 или 112. Кроме того, с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет связаться "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.