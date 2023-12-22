В Самаре индивидуальный предприниматель пытался дать взятку через посредника

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Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки через посредника, в крупном размере).

По версии следствия, в период с 2022 года по 2023 год обвиняемый передал посреднику посредством системы безналичных переводов денежные средства на общую сумму в 699 тысяч рублей. Предполагалось, что посредник данные денежные средства передаст сотрудникам Россельхознадзора за оказание содействия в быстром получении 39-ти фитосанитарных сертификатов на принадлежащую обвиняемому подкарантинную продукцию - ячмень и пшеницу, без фактического прохождения проверок, установленных законодательством Российской Федерации. Однако посредник, не имея возможности исполнить обещание, оставил денежные средства себе.

В настоящее время следователем по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает СУ СК.