В Самаре экс-сотрудницы Центра детского и юношеского творчества «Мечта» осуждены за мошенничество

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Самарским районным судом г. Самары рассмотрено уголовное дело по обвинению двух лиц. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).

В ходе судебного следствия установлено, что главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества «Мечта» г.о. Самара» в течение нескольких лет систематически совершала хищение бюджетных денежных средств со счета организации, начисляя себе завышенную зарплату.

В период с января 2022 года по май 2023 года она перевела с лицевого счета организации на свою банковскую карту свыше 1 млн рублей.

Аналогичным образом сотрудница центра в соучастии с заместителем директора по административно-хозяйственной деятельности (впоследствии – заведующей хозяйством учреждения) похитила еще свыше 200 тыс. рублей.

Кроме того, заведующая хозяйством учреждения под видом ремонта оргтехники направила 39 тыс. рублей на приобретение ноутбука, который забрала себе в личное пользование.

В суде бывший главный бухгалтер вину признала полностью, добровольно возместила ущерб. Вторая подсудимая вину не признала.

Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимых виновными и назначил одной из них наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Вторая соучастница приговорена к 4 годам исправительных работ.

Приговор в законную силу не вступил.