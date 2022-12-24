В Самаре арендатор украл зимнюю резину у хозяйки гаража

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В отдел полиции по Куйбышевскому району Управления МВД России по г. Самаре от жительницы областного центра 1982 года рождения поступило сообщение о пропаже в период с апреля по ноябрь текущего года комплекта зимней резины с дисками. Имущество хранилось в гараже, расположенном на ул. Центральной. Строение находится на неохраняемой территории и не оборудовано системой видеонаблюдения. Сумма причиненного потерпевшей ущерба превысила 100 000 рублей.

В ходе работы на месте происшествия полицейские не обнаружили следов взлома помещения. В ходе опроса владелицы гаража и ее соседей по кооперативу полицейские установили, что бокс в течение длительного срока арендует мужчина. Оперативники установили его личность и местонахождение и задержали на территории областного центра.

Ранее судимый за совершение кражи 29-летний житель Куйбышевского района не стал отрицать своей причастности к пропаже имущества. Задержанный пояснил, что в связи с материальными трудностями перепродал хранившийся в гараже комплект зимней резины с дисками случайному прохожему, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.