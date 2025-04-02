В Роскомнадзоре предупредили о звонках мошенников от имени ведомства

В Роскомнадзоре рассказали о новой схеме мошенников, которые под видом сотрудников ведомства пытаются заполучить персональные данные россиян. Информация об этом появилась 2 апреля в Telegram-канале ведомства.
«Мошенники представляются сотрудниками Роскомнадзора и сообщают гражданам, что их личный кабинет на портале Госуслуг взломали. Для разблокировки требуется номер СНИЛС», — подчеркивается в сообщении.
В ведомстве отметили, что звонки поступают с номеров, которые не принадлежат сотрудникам Роскомнадзора.
Подчеркивается, что государственные органы не используют мессенджеры для звонков и никогда не запрашивают персональные данные, пишут "Известия".