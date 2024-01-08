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В Приволжском районе в течение часа задержана подозреваемая в краже телевизора из дома
В Приволжском районе в течение часа задержана подозреваемая в краже телевизора из дома
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В Приволжском районе в течение часа задержана подозреваемая в краже телевизора из дома

8 января 2024 09:49
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В Приволжском районе в течение часа задержана подозреваемая в краже телевизора из дома

В дежурную часть ОМВД России по Приволжскому району обратился местный житель 1966 года рождения, который заявил о хищении из его частного дома   телевизора. Сумму причиненного ущерба мужчина оценил в 20 000 рублей.

По адресу, указанному потерпевшим, незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли предполагаемое орудие преступления-монтировку, подробно опросили заявителя и соседей близлежащих домов. Как пояснил потерпевший, в день совершения кражи, вернувшись вечером домой, он обнаружил, что входная дверь жилища взломана, а из комнаты пропал телевизор.  

Сотрудники уголовного розыска отработали лиц, ранее причастных к аналогичным имущественным преступлениям. В результате оперативных мероприятий в течении часа, оперативники   установили   подозреваемую - бывшую сожительницу заявителя и задержали ее по месту проживания.

В ходе опроса безработная, ранее судимая за аналогичное преступление местная жительница 1983 года рождения признала вину в совершении противоправного деяния. Злоумышленница рассказала, что, когда хозяина не было дома, она при помощи монтировки отжала дверной замок, проникла в дом и похитила телевизор.  Похищенное имущество злоумышленница спрятала в доме своего знакомого.

Следственным отделением Отдела МВД России по Приволжскому району в отношении подозреваемой   возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище). В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, похищенное имущество изъято.  Расследование уголовного дела продолжается.

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