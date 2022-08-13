В Октябрьске женщина торговала наркотиками не выходя из своей квартиры

Я нашел ошибку
Главные новости:
А также к лишению права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год  6 месяцев.
200 часов обязательных работ получил по приговору суда житель Приволжья, который неоднократно садился за руль пьяным
Почти 40 лет жизни он проработал в лесничестве, внёс большой вклад в сохранение и приумножение природных богатств.
Ветеран Великой отечественной войны Михаил Васильев из Кинеля отметил 100-летний юбилей
При этом доставка таких товаров, а также подъем на этаж остались бесплатными.
Wildberries ввел плату в тысячу рублей за возврат крупногабаритных и хрупких товаров
Она снималась с Аль Пачино и Джонни Деппом и боролась за права женщин.
Умерла попавшая в два ДТП подряд голливудская актриса Энн Хеч
На улице Поберы насмерть разбился мотоциклист после столкновения с Грантой.
Тольяттинские полицейские ищут очевидцев смертельного ДТП
Полиция штата сообщила, что "Рушди получил явное ножевое ранение, он на вертолете доставлен в одну из ближайших больниц. Его состояние неизвестно". 
На писателя Салмана Рушди напали перед выступлением с лекцией на сцене в Нью-Йорке
Стали известны корзины Кубка России 2022/23 и даты матчей с 1 по 6-й туры.
"Крылья Советов" попали во вторую корзину Кубка России
На матч против "Локомотива" отправились Денис Якуба и Фернандо Костанца, восстановившиеся от повреждений.
"Крылья Советов" отправились в Москву
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.9
0.28
EUR 62.54
0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
День Военно-воздушных сил сегодня отметят в Самаре
В Самарской области пройдет фестиваль "Грамотные выходные"
На стадионе «Металлург» состоится футбольный фестиваль для девочек «Мы в игре. Лето в Самаре»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Октябрьске женщина торговала наркотиками не выходя из своей квартиры

13 августа 2022 10:42
13
Она арестована.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Сызрани получили информацию, что ранее неоднократно судимая за хранение наркотиков жительница Октябрьска занимается распространением запрещенных веществ.

Во время проведения засадных мероприятий у квартиры женщины оперативники задержали мужчину, у которого изъято два бумажных свертка с синтетикой, с его слов, ему продала подозреваемая. В то же день полицейские задержали еще одного мужчину, который приобрел у злоумышленницы за 1000 рублей один бумажный сверток с наркотиком.

При проведении сотрудниками полиции осмотра квартиры, из которой происходила торговля запрещенными веществами, подозреваемая добровольно выдала сотрудникам полиции еще два бумажных свертка с наркотиком.

Следствием установлено, что запрещенные вещества, жительница Октябрьска заказывала через сеть интернет. Наркотики забирала из тайников закладок, данные о которых получала в одном из мессенджеров.

В настоящее время женщина арестована, ее ждет суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО
 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
12 августа 2022  13:45
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
906
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
12 августа 2022  13:24
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
380
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
12 августа 2022  12:50
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
378
День Военно-воздушных сил отметят в Самаре
12 августа 2022  11:28
День Военно-воздушных сил сегодня отметят в Самаре
862
Дмитрий Азаров в День ВВС России обратился к авиаторам и ветеранам отрасли
12 августа 2022  11:08
Дмитрий Азаров в День ВВС России обратился к авиаторам и ветеранам отрасли
365
Весь список