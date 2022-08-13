В Октябрьске женщина торговала наркотиками не выходя из своей квартиры

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Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Сызрани получили информацию, что ранее неоднократно судимая за хранение наркотиков жительница Октябрьска занимается распространением запрещенных веществ.

Во время проведения засадных мероприятий у квартиры женщины оперативники задержали мужчину, у которого изъято два бумажных свертка с синтетикой, с его слов, ему продала подозреваемая. В то же день полицейские задержали еще одного мужчину, который приобрел у злоумышленницы за 1000 рублей один бумажный сверток с наркотиком.

При проведении сотрудниками полиции осмотра квартиры, из которой происходила торговля запрещенными веществами, подозреваемая добровольно выдала сотрудникам полиции еще два бумажных свертка с наркотиком.

Следствием установлено, что запрещенные вещества, жительница Октябрьска заказывала через сеть интернет. Наркотики забирала из тайников закладок, данные о которых получала в одном из мессенджеров.

В настоящее время женщина арестована, ее ждет суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО

