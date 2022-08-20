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В Новокуйбышевске трое местных жителей за кражи из гаражей предстанут перед судом

20 августа 2022 11:16
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В Новокуйбышевске трое местных жителей за кражи из гаражей предстанут перед судом

В феврале этого года в отдел полиции обратились шестеро новокуйбышевцев, которые сообщили, что из принадлежащих им гаражей неизвестные похитили имущество, а именно: запчасти для автомобилей, колеса и электроинструменты. Общая сумма материального ущерба, причиненного собственникам, составила 348 000 рублей.
Осмотрев места преступлений, следственно-оперативная группа установила, что во всех случаях, чтобы проникнуть в хранилища, злоумышленники с помощью металлических предметов пробивали кирпичные стены гаражей. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска отработали места возможного сбыта похищенного и обнаружили в одном из ломбардов украденные автомобильные колеса. При изучении приемной документации оперативники установили паспортные данные лица, осуществляющего сдачу похищенного. Им оказался подучетный, ранее неоднократно судимый местный житель 1977 года рождения, которого полицейские задержали по месту жительства. При опросе задержанный в содеянном признался и пояснил, что противоправные действия осуществлял совместно со своими товарищами 1988 и 1982 годов рождения, которые, как установили полицейские, также ранее уже были судимы, в т.ч. за попытку сбыта наркотических средств, хранение наркотиков, кражи, грабежи и незаконное хранение оружия. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили возможные места нахождения злоумышленников и задержали их, доставив в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. В ходе опроса задержанные своей вины отрицать не стали.
В ходе следствия полицейские выяснили, что сообщники приехали в гаражный массив специально для совершения кражи. Они увидели бокс со сломанными воротами, проникли внутрь и обнаружили там обломки металлических изделий. С их помощью подозреваемые сломали перегородки в нескольких гаражах, откуда похитили запчасти для автомобилей, колеса и электроинструменты. Колеса сдали в ломбард, остальное продали случайным прохожим. Вырученные деньги подельники поделили между собой и потратили на собственные нужды. Похищенные колеса, который собственник оценил в 20 700 рублей, изъяты и возвращены законному владельцу. Пострадавшими заявлен гражданский иск на сумму свыше 327 300 рублей.
Следователем собрана вся доказательная база, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Злоумышленникам 1982 и 1988 годов рождения инкриминируется 6 эпизодов деяния, 1977 – 1 эпизод. Санкция статьи предусматривает наказания до 5 лет лишения свободы.

Полицейские рекомендуют: для предотвращения краж из гаражных боксов необходимо установить систему видеонаблюдения на территории ГСК и технически укрепить свой гараж.
Если вы стали свидетелем попытки завладения чужим имуществом, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.

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