В Нефтегорске мужчина отобрал кофе у продавщицы магазина

93

Весной текущего года в МО МВД России «Нефтегорский» за помощью обратился представитель сетевого магазина, который пояснил, что местный житель с витрины похитил продукты.

Продавец магазина пояснила оперуполномоченным, что накануне вечером в торговый зал зашел местный житель. Его поведение показалось подозрительным и она начала наблюдать за ним. Заметив, что он кладет товары в свой пакет и пытается уйти не оплатив, забрала их. Мужчина силой отобрал две банки кофе и, несмотря на просьбы, вышел из магазина и ушел в неизвестном направлении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные установили личность злоумышленника, места его вероятного нахождения, задержали ранее судимого за имущественные преступления местного жителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что похищенные продукты продал, а вырученные средства потратил на личные нужды.

Полицейскими установлено, что злоумышленник, примерно за месяц до задержания, в другом магазине совершил кражу дезодорантов, шампуней и кондиционеров, причинив ущерб организации в размере свыше 8 тысяч рублей.

Мужчине, с учетом всех обстоятельств, за совершение кражи и грабежа, судом назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 240 часов. Приговор вступил в законную силу.