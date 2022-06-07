В Нефтегорске мужчина, обвиняемый в убийстве своего отца, предстанет перед судом

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Богатовским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Нефтегорска, обвиняемого в убийстве.

В марте 2022 года обвиняемый, находясь в квартире по месту жительства, распивал спиртные напитки вместе со своим отцом. Между мужчинами, на почве оскорблений со стороны последнего, возник конфликт, "в ходе которого обвиняемый схватил с кухонного стола нож и нанес последнему не менее двух ударов в область расположения жизненно-важных органов. Потерпевший от полученных травм скончался в медицинском учреждении города".

В ходе предварительного следствия, обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО