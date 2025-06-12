В Красноярском районе двое воров убежали с чужой газонокосилкой

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В конце мая текущего года в дежурную часть отдела полиции обратилась за помощью местная жительница 1961 года рождения. По словам заявителя, она оставила газонокосилку, стоимостью 45 тысяч рублей, на улице и ненадолго зашла в дом за удлинителем. Выйдя через несколько минут, женщина обнаружила, что два неизвестных мужчины похитили её имущество и убегают от дома. На просьбы вернуть украденное злоумышленники не отреагировали и скрылись, после чего пожилая женщина обратилась в полицию.

В ходе осмотра места происшествия и прилегающей территории эксперты с земли изъяли фотоследы обуви. В дальнейшем установили их идентичность следам обуви подозреваемых и приобщили к уголовному делу в качестве доказательств.

Оперуполномоченные задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства предполагаемых злоумышленников: 45-летнего мужчину, ранее осужденного за имущественные преступления, и его 41-летнего товарища из Тольятти, сварщика по профессии, ранее привлекавшегося к ответственности за кражи.

Задержанные признались в совершении хищения и пояснили оперуполномоченным, что, гуляя по поселку, заметили «бесхозную» газонокосилку и решили ее похитить.

Полицейские обнаружили и изъяли косилку в месте, указанном подозреваемыми, и вернули законной владелице. Расследование продолжается.