В Клявлинском районе похитил с прилавка продукты питания и алкоголь, спрятал похищенное под одежду и ушел

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В сентябре текущего года в дежурную часть пункта полиции по Камышлинскому району МО МВД России «Клявлинский» от директора торговой точки поступило сообщение об открытом хищении товара в сетевом магазине.

Прибывшие по указанному адресу, сотрудники органов внутренних дел опросили работников магазина, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которые попали действия злоумышленника. Выяснилось, что посетитель торговой точки взял с полки продукты питания и алкоголь, спрятал похищенное под одежду и направился к выходу.

Работники торговой точки попытались остановить злоумышленника, с требованием оплатить свои покупки, однако житель скрылся с похищенным.

Оперуполномоченные установили, что к совершению противоправного деяния может быть причастен местный житель 1977 года рождения. Располагая информацией о его возможном месте нахождения, мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Похищенное полицейские изъяли.

В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что в тот день он захотел выпить, а так как денег при себе не было, украл спиртное и закуску.

Отделением дознания МО МВД России «Клявлинский» в отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».