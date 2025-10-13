В Кинельском районе два брата украли домкрат

124

В конце сентября текущего года в дежурную часть отдела полиции МО МВД России «Кинельский» за помощью обратился местный житель 1976 года рождения. Мужчина сообщил, что в начале сентября из его гаража были похищены металлоискатель и домкрат, общей стоимостью 20 тысяч рублей.

Полицейские, прибывшие по указанному адресу в сообщении, опросили заявителя и возможных очевидцев произошедшего. Во время осмотра места происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленники проникли в гараж путём отжатия плиты перекрытия.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские получили информацию, что к хищению причастны двое мужчин 2001 и 2002 годов рождения.

Оперативники установили их местонахождение, задержали и доставили в территориальный орган внутренних дел. В отношении злоумышленников по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража» возбуждено уголовное дело. Задержанным избрана мера пресечения, в виде подписки о невыезде. Похищенное имущество изъято и возвращено хозяину.

Расследование продолжается.