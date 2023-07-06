В Кинеле в ходе "семейных разборок" из-за квартиры мужчина получил удар ножом в грудь

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Утром 2 июля текущего года в дежурную часть МО МВД России «Кинельский» поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации с проникающим ножевым ранением грудной клетки жителя Кинеля 1993 года рождения. Врачей в многоквартирный дом на ул. Украинской вызвали соседи молодого человека, к которым он обратился за помощью.

Потерпевший проживал в квартире жительницы Кинеля 1982 года рождения, после того, как женщина решила прекратить с ним отношения, категорически отказался освобождать жилплощадь. Женщина во избежание конфликтов временно переехала к бывшему мужу. Такое положение дел не устраивало никого из воссоединившейся семьи и ранее не судимый 23-летний сын местной жительницы решил поговорить с бывшим «отчимом». В процессе общения молодой человек, по его словам, не совладал с эмоциями и причинил потерпевшему ножевое ранение. После чего испугался содеянного и уехал к себе домой, где его и задержали оперуполномоченные.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Следственным отделом МО МВД России «Кинельский» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.