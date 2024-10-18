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В Кинеле ребенок на прогулке забыл телефон, а вор не дремал

18 октября 2024 10:07
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В Кинеле ребенок на прогулке забыл телефон, а вор не дремал

Камеры наблюдения зафиксировали момент хищения - прохожий взял забытое ребенком на лавочке устройство, отключил и положил в карман.

В конце сентября текущего года в Межмуниципальный отдел МВД России «Кинельский» обратилась 35-летняя жительница города Кинель с заявлением о пропаже мобильного телефона. Ущерб потерпевшая оценила 8990  рублей.

В ходе опроса заявитель пояснила полицейским, что ее дочь гуляла на Привокзальной площади и забыла телефон на скамейке. Пропажу гаджета она обнаружила спустя несколько минут, но когда вернулась к месту, где его оставила - телефона уже не было. Самостоятельные попытки матери с ребенком разыскать имущество не увенчались успехом – телефон был отключен,  и женщина обратилась за помощью в полицию.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев, а так же изъяли и просмотрели видеозаписи с камер наблюдения, которые зафиксировали момент хищения телефона - один из прохожих взял устройство, отключил и положил в карман.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска получили информацию, что к хищению может быть причастен  местный житель 1975 года рождения, установили его местонахождение, задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что вырученные за телефон деньги потратил на собственные нужды.

Отделом дознания МО МВД России «Кинельский» в отношении ранее не судимого местного жителя возбуждено уголовное дело. Полицейские внесли данные в реестр и продолжают мероприятия по розыску похищенного имущества.

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