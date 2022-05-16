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В Кинель-Черкасском районе вора нашли по капле крови

16 мая 2022 13:33
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В Кинель-Черкасском районе вора нашли по капле крови

Образцы ДНК подтвердили причастность к краже подозреваемых.

В феврале текущего года в дежурную часть ОМВД России по Кинель-Черкасскому району обратилась владелица одного из магазинов. Женщина сообщила полицейским, что неизвестный разбил окно и проник в помещение, похитив продовольственные товары и деньги из кассового аппарата.

В ходе осмотра места происшествия экспертом-криминалистом обнаружены и изъяты: с пола - след обуви предполагаемого злоумышленника, с разбитого окна - следы пальцев рук и капли вещества бурого цвета, похожего на кровь.

Оперуполномоченные уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции провели подворовой обход села для проверки ранее привлекавшихся к уголовной ответственности жителей. Во время бесед с сельчанами оперативникам поступила информация, что к хищению могут быть причастны ранее неоднократно привлекавшиеся к ответственности за имущественные преступления мужчина 1986 года рождения и его сожительница 1988 года рождения. Сотрудники полиции проверили полученную информацию и задержали подозреваемых.

Мужчина вину признал, сообщив, что совершил кражу один.

Экспертами были получены образцы ДНК для сравнительного исследования с образцами, изъятыми из магазина.  Экспертиза подтвердила факт нахождения обоих подозреваемых на месте преступления.

Следственным отделом ОМВД России по Кинель-Черкасскому району в отношении мужчины и женщины возбуждено уголовное дело. Похищенное возвращено законному владельцу.

Теги: Кража Уголовное дело

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