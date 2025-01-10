В Кинель-Черкасском районе молодой человек украл в магазине продукты и принес жене

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Со слов 25-летнего задержанного, он набрал товар в корзину, и убедившись, что за ним никто не наблюдает, вынес его за пределы кассы, не расплатившись.

В дежурную часть ОМВД России по Кинель-Черкасскому району за помощью обратился за помощью работник гипермаркета одного из сел Кинель-Черкасского района которые сообщили о том, что неизвестный, похитил несколько единиц товара.

Прибывшие по указанному адресу полицейские опросили сотрудников торговой точки, осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных внутри магазина, на которых запечатлен момент противоправного деяния, и документацию.

Узнав в злоумышленнике ранее судимого за аналогичные преступления жителя Отрадного и, располагая информацией о местах его возможного нахождения, сотрудники полиции задержали мужчину и доставили в ближайший отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Со слов 25-летнего задержанного, он приехал на такси в гипермаркет села и, зайдя в магазин, взял корзину для покупок, набрал в нее различных продуктов питания и, убедившись, что за ним не наблюдают, вышел из магазина, переложив все в пакет. Затем вернулся домой и отдал украденное супруге для того, чтобы та накрыла на стол для всей семьи.

Отделом дознания ОМВД России по Кинель-Черкасскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 158 УК РФ «Кража».