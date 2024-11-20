В ходе конфликта тольяттинец нанес ножевые ранения своей матери

145

В полицию Тольятти обратилась местная жительница, которая сообщила о конфликте соседей в квартире, расположенной на улице Юбилейной.

Прибывший по указанному адресу экипаж патрульно-постовой службы полиции, находящийся на маршруте патрулирования недалеко от места происшествия, обнаружив в квартире женщину 1961 года рождения с телесными повреждениями, вызвал бригаду скорой медицинской помощи, которая госпитализировала потерпевшую. Согласно заключению эксперта, здоровью женщины причинен тяжкий вред.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали на лестничной площадке подозреваемого мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса подозреваемый местный житель 1988 года рождения вину признал в полном объеме и пояснил, что у него с матерью произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого, не справившись с эмоциями, он нанес женщине ножевые ранения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего.