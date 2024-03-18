В Чапаевске задержана девушка с наркотиком-"солью"

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Задержать ранее судимую за незаконный оборот наркотиков помогла информация неравнодушных граждан.

Оперуполномоченные группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Чапаевску в марте текущего года от неравнодушных граждан получили информацию о том, что ранее судимая местная жительница 1989 года рождения вновь занимается незаконным оборотом наркотиков.

С целью проверки полученной информации полицейские организовали мероприятия, во время которых на улице Пушкина в дневное время задержали женщину, в присутствии понятых обнаружили и изъяли у нее два свертка с порошкообразным веществом и телефон с переписками о приобретении запрещенных веществ. Как пояснила задержанная, изъятое – наркотик синтетического происхождения, который она приобрела через теневой сегмент сети Интернет для собственного употребления.

Изъятые вещества, согласно результатам исследования ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, содержат в своем составе А-пирролидиновалерофенон (pvp), который является производным наркотического средства n-метилэфедрона в крупном размере.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по г. Чапаевску в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Каждый неравнодушный гражданин может круглосуточно сообщить об ставших ему известных фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. По каждому заявлению будет проведена тщательная проверка. Сообщить информацию можно в дежурные части территориальных органов внутренних дел или по телефону 102.