В Чапаевске задержан подозреваемый в сбыте поддельных денег

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Местный житель зная, что купюра фальшивая, расплатился ей в торговой точке.

В октябре текущего года в полицию поступила информация об обнаружении в банке поддельной денежной купюры номиналом 5 000 рублей. Следственным отделом О МВД России по г. Чапаевску по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ возбуждено уголовное дело. Следователем назначены экспертизы, в службы и подразделения направлены отдельные поручения для проведения разыскных мероприятий.

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что указанная купюра поступила в кредитное учреждение из торговой точки, расположенной на ул. Ленина в г. Чапаевске. Полицейские выехали в магазин, где опросили работников, изъяли и просмотрели документацию и записи с камер видеонаблюдения. Изучив полученные сведения, оперуполномоченные выяснили, что поддельной купюрой за продукты питания 25 сентября текущего года в дневное время расплатился неизвестный мужчина. Сотрудники полиции провели опросы работников расположенных рядом торговых точек и с их слов установили, что мужчина ранее пытался расплатиться сомнительной купюрой за алкогольные напитки в другом магазине, но когда продавец под благовидным предлогом ушла в комнату администратора вызвать полицию, забрал фальшивку и скрылся.

Полицейские составили и распространили среди личного состава ориентировку на розыск подозреваемого, проверили лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности и проживающих неподалеку, опросили жителей района. В кратчайшие сроки сотрудники полиции установили личность, места вероятного нахождения, задержали ранее неоднократно судимого местного жителя 1982 года рождения и доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства.

Допрошенный в качестве подозреваемого, мужчина пояснил полицейским, что осознанно расплатился поддельной купюрой.

Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается.