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В Чапаевске росгвардейцы задержали злоумышленника, скрывшегося от правосудия

18 октября 2022 10:38
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В Чапаевске росгвардейцы задержали злоумышленника, скрывшегося от правосудия

В дневное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в городе Чапаевске. Около одного из домов частного сектора стражи правопорядка обратили внимание на мужчину, который повел себя подозрительно. При виде служебного автомобиля он изменил направление движения и быстрым шагом попытался скрыться в ближайшем дворе.

Чтобы выяснить причины такого поведения, росгвардейцы решили остановить пешехода. Установив его личность и проверив ее по информационной базе данных, патрульные установили, что мужчина 1992 года рождения числится в федеральном розыске. УФСИН России по Самарской области разыскивало его как подсудимого, скрывшегося от суда.

Сотрудники Росгвардии передали жителя Чапаевска для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции.

Теги: Росгвардия

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