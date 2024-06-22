В Чапаевске геймер лишился более 50 000 рублей из-за уловок мошенников

102

Просматривая игровые ресурсы 26-летний геймер из Чапаевска искал способы «прокачать» любимого персонажа в онлайн-игре. Наткнувшись в одной из бесед в соцсети на комментарий незнакомца, который поделился тем, как за несколько шагов усовершенствовал персонажей, молодой человек написал ему. В ходе беседы «новый приятель» рассказал геймеру, что знаком с одним из разработчиков и готов помочь «прокачать» аккаунт. Для этого он прислал ссылку на анкету, в которой необходимо предоставить данные от личного кабинета игрока. При заполнении молодому человеку было необходимо было предоставить данные карты, с которой он совершал покупки в игре. После того, как мужчина сохранил заявку, с его счета произошло списание более 50 000 рублей, а страничка нового «приятеля» оказалась заблокирована. Осознав, что стал жертвой мошенников, он обратился за помощью в полицию.