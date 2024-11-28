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В Больше-Глушицком районе работница хотела стать инвестором, но встретила мошенника

28 ноября 2024 11:55
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В Больше-Глушицком районе работница хотела стать инвестором, но встретила мошенника

В Больше-Глушицком районе работнице пищевого производства 1971 года рождения поступил телефонный звонок. Неизвестный представился ведущим аналитиком известной торговой площадки. Он предложил «мегагенерацию» денег посредством вложения их в выгодные инвестиционные потоки строительных компаний.

Потерпевшую «подкупило» то, что все предприятия находятся на территории Самарской области и она не раздумывая согласилась на предложение афериста. Женщина перевела более 1 000 000 р. на счет, указанный мошенником и стала ждать обещанную прибыль. Но деньги ей так и не поступили, а неизвестный перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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