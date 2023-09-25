Убит зампрокурора Кинель-Черкасского района

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Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером в субботу, 23 сентября, в Похвистнево. Там подрались двое мужчин. В итоге один из них погиб.

— Следователи СУ СК РФ по Самарской области возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По неофициальной информации, погибшим оказался заместитель прокурора Кинель-Черкасского района, пишет 63.ру.

Как сообщает ряд СМИ, пострадавший не стал обращаться за медицинской помощью, в итоге произошло кровоизлияние.