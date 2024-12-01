У жителя Октябрьска в машине нашли 14 пакетиков с наркотиком

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В полицию поступила информация о том, что ранее судимый за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков житель Октябрьска 1967 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств на территории Сызрани.

Под предлогом проверки документов сотрудники Госавтоинспекции остановили транспортное средство и задержали 57-летнего подозреваемого.

Полицейские обнаружили и изъяли у него 14 полимерных пакетиков с порошкообразным веществом белого цвета, банковскую карту и сотовый телефон, который использовался мужчиной для переговоров по вопросу приобретения наркотического средства.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел городского Управления МВД. Согласно полученным результатам, в пакетиках находилось наркотическое вещество – методон в крупном размере.

Как пояснил безработный мужчина, незадолго до задержания он приобрел для собственного употребления более 6 граммов запрещенных веществ без цели сбыта.

Жителю Октябрьска, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.