У сызранца украли сумку с дорогим электрооборудованием

125

В августе 2023 года в полицию обратился 32-летний житель Сызрани, с просьбой привлечь к ответственности неизвестного злоумышленника, похитившего его сумку с дорогостоящим электрическим инструментом. Материальный ущерб заявитель оценил на сумму более 62 000 рублей.

Опросив потерпевшего, сотрудники полиции выяснили, что похищенное имущество мужчина оставил около своей машины, припаркованной рядом с офисом знакомого на ул. Октябрьская. Пока хозяин инструмента зашел в помещение и беседовал с приятелем, неизвестный злоумышленник похитил сумку, в которой находилась сабельная пила с зарядным устройством, аккумулятором и набором пилок к ней, аккумуляторный паяльник и мелкие строительные инструменты. Сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных на фасаде офиса, изучили их и выяснили, что к совершению преступления может быть причастен один из местных жителей, который ранее попадал в поле зрения полицейских за преступления имущественного характера.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения 35-летнего местного жителя, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Во время опроса задержанный в совершении преступления признался. Мужчина пояснил, что дорогостоящую пилу вместе с устройствами для неё сдал за 10 700 рублей в один из комиссионных магазинов города и добровольно в присутствии понятых выдал полицейским похищенную сумку с оставшимся имуществом.

В настоящее время большая часть похищенного имущества, в том числе и дорогостоящее оборудование, возвращена потерпевшему.