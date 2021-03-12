У сызранского вора нашли квитанции о сдаче краденного в ломбард

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За помощью в полицию обратилась 57-летняя жительница Сызрани, которая сообщила, что вечером она возвращалась домой из магазина, уже около подъезда к ней сзади подошел неизвестный мужчина и выхватил из рук сумку. Добычей злоумышленника стали документы потерпевшей, сотовый телефон, кошелёк с денежными средствами в размере двух с половиной тысяч рублей и две банковские карты.

О грабеже возбудили уголовное дело.

В одном из комиссионных магазинов, расположенном недалеко от места происшествия, стражи порядка обнаружили похищенный сотовый телефон. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент передачи похищенного гаджета приёмщику магазина.

Оперативники задержали подозреваемого и в ходе досмотра нашли у него квитанции из ломбарда.

37- летний, ранее судимый за аналогичное преступление, не работающий житель города Сызрань дал признательные показания. Злоумышленник пояснил, что сумку и кошелек с банковскими картами он выкинул, а деньги, в том числе и вырученные за телефон, потратил на собственные нужды.

В настоящий момент подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям на территории города, сообщает облМВД.