У мужчины в Похвистнево обнаружили наркотик в кармане джинсов

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Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Похвистневский» в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» поступила информация о том, что уроженец г. Бугуруслан 2004 года рождения, находящийся на территории города Похвистнево, может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

В ходе оперативно-разыскных мероприятия полицейские задержали мужчину на одной из улиц города.

При личном досмотре в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли у мужчины в кармане джинсов сверток с порошкообразным веществом.

Полицейские направили изъятое на исследование в экспертно-криминалистический отдел МО МВД России «Похвистневское». Экспертизой установлено, что вещество является наркотическим средством метилэфедрон, общей массой 1,80 граммов.

По данным сотрудников полиции, ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый пояснил в ходе опроса, что приехал в Похвистнево из г. Бугуруслан, чтобы забрать наркотическое средство в тайнике-закладке для личного употребления, без цели сбыта.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Сотрудники полиции продолжают мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и выявление канала поставки запрещенных веществ на территорию региона.