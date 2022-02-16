Троянцы-шифровальщики атаковали в 2021 году почти 300 самарских фирм

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По данным «Лаборатории Касперского» в 2021 году в России с применением программ-шифровальщиков атакованы почти 16 тысяч компаний. При этом в Самарской области «зловреды» затронули бизнес 296 компаний.

Как рассказали в «Лаборатории Касперского», за 2021 год эксперты компании обнаружили 49 новых семейств шифровальщиков и более 14 тысяч новых модификаций «зловредов» этого типа во всём мире.

«В прошедшем году продолжил своё развитие тренд на организацию атак с целью получения выкупа, — отмечают в компании. — При этом перед шифрованием операторы крадут данные у компаний и угрожают выложить их в публичный доступ, если им не заплатят».

Эксперты также отмечают, что группы, применяющие программы-вымогатели, стали чаще использовать сборки Linux, чтобы увеличить поверхность атак.

«Сегодня подготовка и проведение атак с использованием шифровальщиков осуществляется в рамках целых экосистем с четким разделением труда. Массовые атаки постепенно уступают место таргетированным как потенциально более выгодным для злоумышленников, пишет Обозрение.

При этом целью таких атак может стать любая организация, независимо от сферы и размера, ведь с большими объёмами конфиденциальной информации работают уже не только корпорации. В ближайшие годы мы, скорее всего, будем наблюдать усложнение тактик, применяемых мошенниками», — рассказывает эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Фёдор Синицын.