Трое мужчин в Отрадном хотели вынести бытовую технику из квартиры пенсионеров

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В мае текущего года в ночное время суток в дежурную часть О МВД России по г. Отрадному поступила информация от жильцов многоквартирного дома, которые сообщили, что в подъезде находятся несколько посторонних мужчин, которые громко себя ведут.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции увидели, что трое мужчин выносят из подъезда бытовую технику. Полицейские задержали их и доставили в отдел полиции. Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия. В ходе поквартирного обхода, полицейские установили, что в одном из жилищ произошла кража.

При опросе злоумышленники 1988, 1983 и 1984 годов рождения в содеянном сознались и пояснили, что, заведомо зная, о том, что в квартире проживают пожилые люди, в ночное время суток, пока один из приятелей остался сторожить вход, двое мужчины проникли в помещение, где находилась женщина-инвалид и, запугав ее, забрали с собой телевизор и магнитофон. Скрыться компания не успела, так как была задержана прибывшими сотрудниками полиции.

Следственным отделом О МВД России по г. Отрадному в отношении местных жителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.