Тольяттинка силой пыталась отправить мужа, с которым разводилась, в реабилитационный центр

84

В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы и четверых ее знакомых. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, п. «а, в, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, из корыстных побуждений), ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение документов), п. «б» ч. 4 ст. 226УК РФ (хищение либо вымогательство оружия).

По версии следствия, у обвиняемой на фоне личных неприязненных отношений с супругом, вызванных бракоразводным процессом и разделом имущества, возник преступный умысел на похищение и помещение последнего в реабилитационный центр без его согласия. Действуя в целях реализации задуманного, она подыскала четверых мужчин, совместно с которыми 5 июля 2024 года, находясь на парковке торгового центра, нанесли мужчине несколько ударов в область расположения жизненно важных органов, после чего ограничили возможность его передвижения с помощью наручников и поместили в свой автомобиль, где продолжили наносить удары. В результате указанных противоправных действий здоровью мужчины был причинен вред средней тяжести. Преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, которых вызвали очевидцы происходящего.

В настоящее время расследование завершено, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.