Тольяттинка нанесла несколько ударов кухонным ножом сожителю

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В полицию Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1963 года рождения с ножевыми ранениями.

Для установления обстоятельств произошедшего в лечебное учреждение выехали сотрудники территориального органа внутренних дел, где опросили потерпевшего, который пояснил, что ранения ему нанесла сожительница 1980 года рождения.

По месту жительства пострадавшего полицейские провели осмотр, в ходе которого обнаружили и изъяли предполагаемое орудие преступления – кухонный нож. Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Сотрудники уголовного розыска задержали и доставили женщину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее не судимая злоумышленница полностью признала свою вину в содеянном и пояснила полицейским, что во время застолья с сожителем распивали спиртные напитки, в какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого, она нанесла мужчине телесные повреждения кухонным ножом в область брюшной полости.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, Следственного управления У МВД России по городу Тольятти в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).