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Тольяттинец залез в чужое авто и похитил сумку

20 февраля 2024 10:32
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Тольяттинец залез в чужое авто и похитил сумку

В отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение о краже имущества из автомобиля. Как пояснила местная жительница 1991 года рождения, она оставила свой автомобиль на парковке возле одного из торговых центров. В салоне автомобиля лежала сумка, в которой находился сотовый телефон. Когда женщина вернулась к транспортному средству, обнаружила пропажу имущества и сразу обратилась в полицию за помощью.  

Полицейские в ходе работы изъяли и просмотрели записи с камер наружного видеонаблюдения, на которые попали действия злоумышленника.

В ходе опроса задержанный сознался в совершении кражи и пояснил полицейским, что увидел в салоне чужого автомобиля спортивную сумку и решил похитить для личного пользования. В транспортное средство проник путем разбития  стекла  окна машины. Похищенное имущество  сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него в ходе личного досмотра.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району У МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

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