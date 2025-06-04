Тольяттинец украл и съел шоколада на 5 тысяч рублей

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В полицию Тольятти обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что неизвестный похитил с прилавка кондитерскую продукцию. Согласно представленным документам, причинённый заявителю ущерб составил более 5 000 рублей.



Один из городских участковых уполномоченных полиции, получив ориентировку, узнал ранее судимого за имущественные преступления безработного 38-летнего жителя многоквартирного дома, проживающего на его административном участке. Полицейский незамедлительно принял меры к задержанию предполагаемого злоумышленника и доставил его в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



В ходе опроса задержанный вину в совершении противоправного деяния признал, раскаялся и выразил готовность сотрудничать с дознанием. На вопросы полицейских мужчина ответил, что похищенный шоколад съел.



Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.