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Тольяттинец у подъезда заговорил с незнакомцем и лишился телефона

15 апреля 2025 12:04
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Тольяттинец у подъезда заговорил с незнакомцем и лишился телефона

В начале апреля в полицию Тольятти обратился 43-летний местный житель, который сообщил, что несколько минут назад стал жертвой грабежа. Сотрудник дежурной части уточнил у заявителя приметы злоумышленника, направление в котором тот скрылся, направил по указанному адресу ближайшие автопатрули и следственно-оперативную группу.

Полицейские осмотрели место происшествия, подробно опросили заявителя, установили очевидцев произошедшего, с их слов составили ориентировку с приметами грабителя и описанием похищенного имущества. Распространили информацию среди наружных служб, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности.

Заявитель пояснил оперуполномоченным, что около подъезда одного из многоквартирных  домов у него завязался разговор с незнакомцем, во время которого парень ударил его, вырвал из рук сотовый телефон, сорвал с пальца кольцо и убежал.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого за имущественное преступление  местного жителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса 46-летний безработный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что собирался сдать похищенное в ломбард, но не успел, так как его оперативно задержали сотрудники полиции. Имущество изъято у злоумышленника полицейскими и возвращено законному владельцу.

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