Самарец поверил аферисту и лишился 3 млн рублей
В Госдуме предложили установить максимальный срок возврата денег на карту
Тольяттинец подозревается в мошенничестве на 250 тысяч при реализации социального контракта
В Самаре загорелся пассажирский автобус
Доля безналичных платежей в России достигла 87,5%
В Самаре несколько заболевших детей сняли с поезда Тында - Кисловодск
Океанолог предупредил об угрозе затопления нескольких российских городов
В Самарской области граждан старшего возраста обучат основам ведения бизнеса
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинец подозревается в мошенничестве на 250 тысяч при реализации социального контракта

9 октября 2025 11:17
85
Тольяттинец подозревается в мошенничестве на 250 тысяч при реализации социального контракта

Весной 2024 года в Отдел полиции  по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти поступило заявление от представителя государственного учреждения о хищении денежных средств в ходе реализации социального контракта.  

В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что 32-летний житель Тольятти подготовил необходимый пакет документов для заключения социального контракта с государственным учреждением. Мужчине назначили единовременную денежную помощь для приобретения электромонтажного оборудования в рамках социального соглашения на осуществление им индивидуальной предпринимательской деятельности.

По словам начальника Отдела дознания ОП по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти майора полиции Елены Акимовой:  «Из собранных материалов следует, что с целью незаконного обогащения, тольяттинец предоставил в государственное учреждение товарный и кассовый чеки о факте покупки им оборудования, которое в действительности им не приобреталось. После получения в рамках социального контракта единовременной денежной выплаты в размере 250 000 рублей, мужчина потратил ее на личные нужды».

Отделом дознания ОП  по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти  в отношении ранее не судимого мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». В настоящее время фигурант уголовного дела полностью возместил похищенные денежные средства государству.

В центре внимания
