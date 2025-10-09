Тольяттинец подозревается в мошенничестве на 250 тысяч при реализации социального контракта

85

Весной 2024 года в Отдел полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти поступило заявление от представителя государственного учреждения о хищении денежных средств в ходе реализации социального контракта.

В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что 32-летний житель Тольятти подготовил необходимый пакет документов для заключения социального контракта с государственным учреждением. Мужчине назначили единовременную денежную помощь для приобретения электромонтажного оборудования в рамках социального соглашения на осуществление им индивидуальной предпринимательской деятельности.

По словам начальника Отдела дознания ОП по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти майора полиции Елены Акимовой: «Из собранных материалов следует, что с целью незаконного обогащения, тольяттинец предоставил в государственное учреждение товарный и кассовый чеки о факте покупки им оборудования, которое в действительности им не приобреталось. После получения в рамках социального контракта единовременной денежной выплаты в размере 250 000 рублей, мужчина потратил ее на личные нужды».

Отделом дознания ОП по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении ранее не судимого мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». В настоящее время фигурант уголовного дела полностью возместил похищенные денежные средства государству.