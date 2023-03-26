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Тольяттинец ночью украл алкоголь на 12 тысяч из магазина

26 марта 2023 12:33
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Тольяттинец ночью украл алкоголь на 12 тысяч из магазина

В полицию поступило сообщение о краже из сетевого магазина, расположенного на Автозаводском шоссе города Тольятти. Представитель торговой точки пояснила, что похищена алкогольная продукция. Сумму причиненного ущерба, согласно представленной документации, составила 12 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине. Специалист-эксперт, обработав поверхности витрин, где находилось похищенное, дактилоскопическим порошком, обнаружил и изъял следы пальцев рук, пригодные для идентификации. В экспертно-криминалистическом  отделе У МВД России по г. Тольятти при проверке по автоматизированным базам данных криминалисты установили идентичность следов с ранее внесенными данными лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности.

Информацию незамедлительно передали оперуполномоченным уголовного розыска, которые располагая сведениями о местах возможного нахождения ранее судимого за имущественные преступления  27-летнего местного жителя, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса злоумышленник вину в содеянном признал и пояснил, что  в ночное время разбил стекло окна, проник внутрь магазина и похитил алкоголь, который продал случайным прохожим за 5000 рублей, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

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