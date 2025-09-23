Тольяттинец нашел чужую карту и начал расплачиваться в магазинах

118

В полицию Тольятти обратилась местная жительница 1991 года рождения, которая сообщила о пропаже банковской карты и списании с нее денежной суммы в размере более 2 тысяч рублей за покупки в магазинах, которые она не посещала.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту заявителя и установили, что картой расплачивались в нескольких торговых точках, в том числе и на продуктовом рынке в Центральном районе города.

Оперуполномоченные провели поквартирный обход близстоящих к торговым точкам домов, опросили местных жителей, в том числе лиц, ранее привлекавшихся к уголовной и административной ответственности, показали им ориентировку на розыск злоумышленника. Со слов неравнодушных граждан, которые узнали своего соседа, установили места возможного нахождения разыскиваемого, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства ранее не судимого местного жителя 1985 года рождения.

Во время опроса задержанный пояснил, что нашел карту на улице, не стал искать владельца, а решил попробовать расплатиться ей в ближайшем магазине. После удачного списания продолжил оплачивать покупки в других торговых точках, пока на карте не кончились деньги.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, следственного управления Управления МВД России по городу Тольятти в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного п.г ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Сотрудники полиции напоминают: любой, тайно снявший деньги или оплативший свои покупки чужой, найденной на улице, банковской картой, либо картой знакомого или родственника без их ведома, совершает преступление, за которое законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.