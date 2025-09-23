Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре стартовал фестиваль "Волга театральная"
В Самаре стартовал фестиваль "Волга театральная"
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
В Самаре новый фонтан в Парке Победы почти готов
В Самаре новый фонтан в Парке Победы почти готов
Комплексное развитие территорий в Самаре привлечет инвестиции в социальную сферу
Комплексное развитие территорий в Самаре привлечет инвестиции в социальную сферу
В Красноярском районе 73-летняя женщина попала под машину, когда шла на красный
В Красноярском районе 73-летняя женщина попала под машину, когда шла на красный
Банк России не планирует выпускать пластиковые банкноты
Банк России не планирует выпускать пластиковые банкноты
сбор урожая зерновых в РФ завершается, получено 119 млн тонн зерна
Сбор урожая зерновых в РФ завершается, получено 119 млн тонн зерна
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.02
0.43
EUR 98.96
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинец нашел чужую карту и начал расплачиваться в магазинах

23 сентября 2025 09:29
118
Тольяттинец нашел чужую карту и начал расплачиваться в магазинах

В полицию Тольятти обратилась местная жительница 1991 года рождения, которая сообщила о пропаже банковской карты и списании с нее денежной суммы в размере более 2 тысяч рублей за покупки в магазинах, которые она не посещала.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту заявителя и установили, что картой расплачивались в нескольких торговых точках, в том числе и на продуктовом рынке в Центральном районе города.

Оперуполномоченные провели поквартирный обход близстоящих к торговым точкам домов, опросили местных жителей, в том числе лиц, ранее привлекавшихся к уголовной и административной ответственности, показали им ориентировку на розыск злоумышленника. Со слов неравнодушных граждан, которые узнали своего соседа, установили места возможного нахождения разыскиваемого, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства ранее не судимого местного  жителя  1985 года рождения.

Во время опроса задержанный  пояснил, что нашел  карту на улице, не стал искать владельца, а решил попробовать расплатиться ей в ближайшем магазине. После удачного списания продолжил оплачивать покупки в других торговых точках, пока на карте не кончились деньги.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, следственного управления Управления МВД России по городу Тольятти в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного п.г ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Сотрудники полиции напоминают: любой, тайно снявший деньги или оплативший свои покупки чужой, найденной на улице, банковской картой, либо картой знакомого или родственника без их ведома, совершает преступление, за которое законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
23 сентября 2025  12:46
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
13
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
23 сентября 2025  12:00
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
77
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума
23 сентября 2025  11:49
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума
155
Иван Носков: «В Самаре должны быть комфортные и современные загородные оздоровительные лагеря»
23 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре должны быть комфортные и современные загородные оздоровительные лагеря»
137
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
21 сентября 2025  13:12
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
621
Весь список