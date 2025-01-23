Тольяттинец напал с ножом на сожительницу

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В полицию Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местной жительницы 1972 года рождения с травмами.

Во время распития спиртных напитков между ней и ее сожителем возник конфликт, во время которого мужчина нанес ей удары ножом, после чего убежал. Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред.

В этот же день сотрудники патрульно-постовой службы полиции, находившиеся на маршруте патрулирования недалеко от места происшествия, обратили внимание на мужчину, который, заметив их, изменил направление своего движения и попытался скрыться. После непродолжительной погони полицейские задержали его и, установив личность, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса 67-летний злоумышленник признался, что убегал от полицейских из-за того, что ранее нанес своей возлюбленной телесные повреждения, и предполагал, что его будут искать.

Возбуждено уголовное дело.

Расследование продолжается.