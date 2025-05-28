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Тольяттинец в Жигулевске ударил 67-летнюю женщину и отобрал у нее золотые украшения

28 мая 2025 13:00
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Тольяттинец в Жигулевске ударил 67-летнюю женщину и отобрал у нее золотые украшения

В О МВД России по г.Жигулёвску обратилась 67-летняя местная жительница с заявлением о хищении у нее золотых украшений. В ходе опроса пострадавшая пояснила, что неизвестный мужчина ударил ее и отобрал две цепочки, кулон и сережки. Ущерб от действий злоумышленника пострадавшая оценила в размере более 60 000 рублей.

Полицейские установили, что к преступлению может быть причастен ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель Тольятти 1971 года рождения. Также оперативники выяснили, что подозреваемый покинул территорию Самарского региона. Установив точное местонахождение злоумышленника, сотрудники уголовного розыска выехали в служебную командировку на территорию Республики Татарстан, где и задержали подозреваемого.

В ходе опроса мужчина признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что находился в Жигулёвске у знакомых, после застолья, спускаясь по лестнице, увидел женщину. Внимание злоумышленника привлекли изделия из золота, которые находились на женщине. По словам задержанного, он под надуманным предлогом зашел в квартиру женщины, нанес несколько ударов, а затем сорвал с нее золотые украшения. Похищенное имущество сдал в комиссионный магазин, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по городу Жигулёвску окончено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Тольятти по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). Уголовное дело с  обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

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