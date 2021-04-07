Типичный самарский преступник - каков он?

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Гражданин РФ без высшего образования и источников дохода – таким был средний самарский преступник в 2020 году. У криминалитета были и иноземные черты: в условиях пандемии COVID-19 многие гастарбайтеры не смогла выехать на родину, и были вынуждены добывать пропитание, совершая преступления.

Как сообщает газета «Самарское Обозрение», полицейская и прокурорская отчетность рисует вполне наглядную картину среднестатистического самарского преступника. По данным областного ГУ МВД, из 15378 лиц, причастных к совершению преступлений, 9426 уже имели криминальное прошлое, 5344 ранее судимы, 10380 не имеют постоянного источника доходов. 4885 человек совершали преступления в состоянии алкогольного опьянения, 73 – под наркотиками.

Как говорит адвокат АБ «Яблоков и партнеры» Антон Атяскин (ранее — глава управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Самарской области), «социальный портрет преступников Самарской области, как и по России в целом, можно описать следующим образом: это граждане РФ мужского пола в возрасте 30-49 лет, не имеющие высшего образования и постоянных источников дохода». Именно такие данные о среднестатистическом преступнике недавно разместил портал правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

Как заявил на пленарном заседании губернской думы 30 марта начальник областного ГУ МВД Александр Винников, «в условиях пандемии число зарегистрированных безработных увеличилось в 4 раза. И как следствие, количество совершенных ими преступлений выросло, в том числе, тяжких и особо тяжких – на 21%».

Антон Атяскин эту оценку в полной мере не разделяет: «Анализ имеющихся в открытых источниках сведений не позволяет утверждать о существенном влиянии эпидемиологической обстановки на криминогенную обстановку. Так, в минувшем году на 4,9% снизилось число лиц, совершивших преступления, не имеющих постоянного источника дохода», — заявил «Самарскому Обозрению» адвокат.

У преступности региона есть и иноземные черты: в 2020 году Самарская область сохранила лидирующие позиции по преступлениям, совершенным мигрантами. Это связано с положением транзитного региона – часть гастарбайтеров просто не смогла уехать на родину с началом коронавирусного локдауна весной 2020 года.

Как следствие – рост на 14,2% числа преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства (765). Это 7-е место в РФ, и 6-е место – по числу преступлений, совершенных гражданами государств-участников СНГ (712), пишет Обозрение.

Фото: Pixabay.com

«Рост в 2020 году числа преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, может свидетельствовать о том, что в условиях спада экономики и, как следствие, затруднения возможности для удовлетворения базовых потребностей, значительная масса трудовых мигрантов изыскивала любую возможность добычи средств к существованию, в том числе, незаконными способами.

Примечательно, что в целом по стране количество преступлений, совершенных иностранцами снизилось на 1,5%», — резюмирует Антон Атяскин.