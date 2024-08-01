Сызранская любительница люксового парфюма стала жертвой мошенников

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Жительница Сызрани, приобретая через Интернет косметику известной фирмы по выгодной цене, стала жертвой мошенника, лишившись 40 тысяч рублей.

В одном из мессенджеров 28-летняя женщина подписалась на канал, информирующий о специальных предложениях мульти брендового магазина косметики, в котором она увидела сообщение о выгодном приобретении двух товаров ее любимой парфюмерной марки и получения третьего флакона в подарок. Оценив выгоду, ведь без данной акции общая стоимость превышала более 80 000 рублей, сызранка перешла по предложенной ссылке и оформила заказ. При этом, согласно описанным в канале условиям, она перечислила поставщику предоплату в размере полной стоимости товара – 40 000 рублей. После этого продавец пообещал в течение двух суток доставить посылку женщине домой. Не дождавшись этого, она заметила, что вся переписка с ним удалена, поняла, что ее обманули, и сообщила о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.