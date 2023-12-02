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Сызранку ограбил сожитель родственницы, угрожая ножом

2 декабря 2023 11:53
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Сызранку ограбил сожитель родственницы, угрожая ножом

В ноябре текущего года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение о бытовом конфликте во время похорон на ул. Комсомольской.

По указанному адресу прибыли участковые уполномоченные полиции Сергей Аверьянов и Антон Ходжимирзаев. Во дворе полицейских встретила заявительница 1945 года рождения и пояснила, что в доме находится сожитель родственницы, который несколько минут назад под угрозой ножа похитил трехстворчатый складень с изображением ликов святых, при этом нанес ей не менее пяти ударов кулаком в лицо.

Соблюдая меры предосторожности, сотрудники полиции  в доме пенсионерки обнаружили мужчину, который прятался под кроватью и попытался оказать сопротивление. Полицейские, законно применив физическую силу и спец.средства, задержали злоумышленника. При  обыске в присутствии понятых  у задержанного обнаружено и изъято 5 предметов, похожих на нож, и 3 предмета, похожих на клинки от ножей. 

Жителя Самары 1997 года рождения, ранее неоднократно судимого за кражи, разбой, причинение вреда здоровью, убийство и угрозу убийством доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское»  в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой», возбуждено уголовное дело. По ходатайству органа следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Потерпевшая не осталась равнодушной к действиям сотрудников полиции. Жительница Сызрани написала письмо в адрес ГУ МВД России по Самарской области, в котором выразила слова признательности старшим участковым уполномоченным полиции майору полиции Сергею Аверьянову и старшему лейтенанту полиции Антону Ходжимирзаеву за добросовестное отношение к работе и чуткое и внимательное обращение к гражданам. В письме сызранка отмечает, что участковые подошли к делу ответственно, сработали четко, профессионально. «Спасибо им», – пишет пенсионерка, – «Я очень рада, что в полиции служат такие бойцы!» – такими словами завершает своё обращение заявительница.

На оперативном совещании действия старших участковых уполномоченных полиции участкового пункта полиции № 10 МУ МВД России «Сызранское» приведены в пример коллегам как образец профессионального исполнения своих служебных обязанностей и чуткого отношения к проблемам граждан.

Руководство самарской полиции высоко ценит объективное мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных, а также высокую оценку их деятельности.

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