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Сызранка похитила доверенную машину у жителя Курской области

13 августа 2024 11:06
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Сызранка похитила доверенную машину у жителя Курской области

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратился житель Курской области, который пояснил, что сдал в аренду жительнице Сызрани 1987 года рождения, которая временно работает в одной из строительных фирм Курска, свой автомобиль MUTSUBISHI LANSEP. Договор аренды в письменном виде не составлялся и по устной договоренности автомашина должна была эксплуатироваться только в Курской области. Через некоторое время арендатор перестала выплачивать деньги и выходить на связь. Введя в интернете на одной из общедоступных площадок VIN номер двигателя своей автомашины, мужчина обнаружил, что у нее появился новый собственник. Материальный ущерб потерпевший оценил в 400 тысяч рублей. 

Входе оперативно-разыскных мероприятий полицейские изъяли договор купли-продажи на автомобиль MUTSUBISHI LANSEP и выяснили, что в документе потерпевший указан как продавец.

Оперативники установили местонахождение подозреваемой, задержали и доставили в отдел полиции. Местная жительница 1987 года рождения своей вины так и не признала. По сведениям сотрудников полиции, женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу и мошенничество.

В настоящее время злоумышленнице предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ч. ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» и ч. 3 ст. 160 УК РФ «Хищение чужого имущества, вверенного виновному в крупном размере». Уголовные дела соединены в одно производство и с утвержденным обвинительным заключением в отношении местной жительницы направлены в городской суд для рассмотрения по существу.

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