Сызранец украл телефон у ребенка на детской площадке

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Обвиняемый признался сотрудникам полиции, что телефон нашел на бордюре, недалеко от детской площадки и решил присвоить.

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница, с заявлением о хищении принадлежащего ей сотового телефона, которым пользовался её несовершеннолетний сын. Материальный ущерб заявительница оценила на сумму более 11 000 рублей.

Сотрудники полиции опросили потерпевшую, её сына и выяснили, что телефон ребёнок потерял, когда гулял на детской площадке около дома. Самостоятельные поиски не увенчались успехом и потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Отрабатывая места возможного сбыта похищенного сотрудники уголовного розыска установили, что к происшествию может быть причастен один из местных жителей. Полицейские установили местонахождение предполагаемого злоумышленника и задержали его. Им оказался ранее не судимый, 27 летний сызранец. Мужчина признался в содеянном и пояснил сотрудникам полиции, что телефон нашел на бордюре, недалеко от детской площадки. Он сразу же решил присвоить себе гаджет, с целью дальнейшей продажи, поэтому извлек из телефона СИМ- карту и избавился от неё. По словам задержанного, телефон он отнес в ломбард, где предъявил документы на свое имя. Деньги потратил на собственные нужды.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину). В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении местного жителя направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.

Сотрудники полиции напоминают, что если вы нашли сотовый телефон, то лучше всего дождаться входящего звонка и ответить, сообщив о своей находке звонящему человеку. В таких случаях телефон почти всегда находит владельца. Если же включенный смартфон заблокирован, разрядился, или в нём нет сим – карты, то лучше всего обратиться в ближайшее отделение полиции.