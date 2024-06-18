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Сызранец пытался по найму организовать убийство депутата

18 июня 2024 16:02
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Сызранец пытался по найму организовать убийство депутата

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность жителя г. Сызрани, организовавшего покушение на убийство по найму.

Установлено, что Пантюхин, 1987 г.р., обратился к Андрееву, 1983 г.р., с предложением о совершении убийства экс-депутата Думы г.о. Сызрань VII созыва Иванова С. А., пообещав в качестве оплаты денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей.

В июле 2022 года Андреев А.П., действуя в рамках проводимого УФСБ мероприятия «оперативный эксперимент», сообщил Пантюхину В.И. о якобы совершенном им убийстве вышеупомянутого лица.

Следственным управлением Следственного комитета России по Самарской области в отношении Пантюхина В.И. возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.33, ч.1 ст.30 и п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ.

Подозреваемый задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области в г. Москве и доставлен для производства следственных действий в СУ СК России по Самарской области.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в действиях Пантюхина В.И. содержатся признаки состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.222 УК РФ, в связи с чем в отношении фигуранта дополнительно возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.222 УК РФ.

Приговором Промышленного районного суда г. Самары Пантюхин В.И. признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях и приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

15 июня 2024 года приговор вступил в законную силу.

 

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